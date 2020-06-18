Коронавирус резко сократил число любителей выпить за рулем

Количество казахстанцев, совершивших транспортные уголовные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 33%.

Пандемия и карантин сыграли весьма позитивную роль в сокращении числа транспортных уголовных нарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В стране за январь – май 2020 года такие правонарушения совершил 741 человек. По сравнению с январем–маем прошлого года показатель сократился на 33,3%. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками ranking.kz, сообщает zakon.kz.

88,8% от общего количества лиц, совершивших правонарушение в секторе (или 658 человек), были привлечены к ответственности по статье 346 "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица". Еще 7,7%, или 57 человек, привлекли по статье 345 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами"; 3,4%, или 25 человек, — по статье 345-1 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения"; 1 случай пришелся на статью 347 "Оставление места дорожно-транспортного происшествия".

В региональном разрезе наибольшее количество лиц, совершивших транспортные уголовные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, приходится на Западно-Казахстанскую (87 человек, минус 17,9% за год), Костанайскую (75 человек, минус 37,5%) и Мангистаускую (63 нарушителя, минус 41,1%) области.

По поручению Главы государства с начала года ужесточена ответственность за вождение в пьяном виде, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК. 881 водитель уже привлечен к уголовной ответственности. Лишены права управления транспортными средствами 3,4 тыс. нарушителей, около 6,7 тыс. — подвергнуты аресту.

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