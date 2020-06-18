Убийство активиста в Караганде: обвиняемый объявил голодовку и зашил себе рот

Полиция проведет проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

В Карагандинской области обвиняемый в убийстве активиста Галы Бактыбаева зашил себе рот и порезал вены. Полиция начала проверку, передает zakon.kz.

СМИ сообщают, что один из подследственных по делу об убийстве активиста Иман Мияшов в знак протеста против обвинений объявил голодовку. Кроме того, он порезал себе вены и зашил рот.

В полиции начали проверку.

По факту членовредительства со стороны Мияшова И. в учреждение АК 159/1 ДУИС по Карагандинской области, 30 мая и 04 июня текущего года зарегистрирован в полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе полиции Карагандинской области.

Сообщается, что уголовное дело по обвинению Мияшова и других в совершении убийства Галы Бактыбая передано в суд.

Иман Мияшов один из четырех обвиняемых по делу об убийстве активиста. 28 мая 2019 года Галы Бактыбая убили выстрелом в голову во дворе собственного дома.

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