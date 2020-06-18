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Пассажира автобуса едва не зарезали в Темиртау

Нападавшего удалось обезвредить лишь благодаря бдительности других пассажиров.

Фото : Кадр из видео18 июня 2020, 09:58

В Темиртау мужчина напал с ножом на пассажира автобуса. Благодаря бдительности других пассажиров, нападавший был обезврежен и передан полиции, сообщает zakon.kz.

В социальной сети Instagram на странице temirtau.today размещено видео, на котором на полу автобуса лежит удерживаемый мужчина, который при этом жутко сквернословит и угрожает своему "пленителю". Затем на кадрах появляются полицейские, которые усаживают мужчину в патрульный автомобиль.

Сегодня 17 июня 2020 года, примерно в 17:15 часов, в салоне общественного транспорта мужчина накинулся с ножом на неизвестного ему молодого парня, но благодаря бдительности пассажиров, нападавшего удалось обезвредить. Отдельное спасибо мужчине, который̆ в этот момент находился рядом с эпицентром происходящего и незамедлительно выбил нож у неизвестного. После чего нападавшего положили на пол салона автобуса скрутив руки, и начали вызывать полицию. Им тоже отдельное спасибо, что приехали очень быстро и забрали преступника в ОП,– написал автор поста.

Так же отмечено, что отнятый у нападавшего нож, судя по его размерам, проткнул бы человека насквозь.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика

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Сегодня 17.06.2020 года, в районе 17:15 часов, в салоне общественного транспорта неизвестный мужчина накинулся с ножом на неизвестного ему молодого парня, но благодаря бдительности пассажиров, нападавшего удалось обезвредить, отдельное спасибо мужчине, который в этот момент находился рядом с эпицентром происходящего и незамедлительно выбил нож у неизвестного. ⠀ После чего нападавшего положили на пол салона автобуса скрутив руки и начали вызывать полицию, которым тоже отдельное спасибо, что приехали очень быстро и забрали преступника в ОП. ⠀ Сам же нож можете увидеть в конце видео, который судя по его размерам, проткнул бы человека насквозь. ⠀ #Темиртау | @temirtau.today

Публикация от Темиртау сегодня | Казахстан (@temirtau.today) 17 Июн 2020 в 5:55 PDT


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