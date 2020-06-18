В "Казцинке" рассказали о результатах природоохранной работы в 2019 году

Одна из важнейших инициатив в 2019 году - компания заключила меморандум с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК.

"Казцинк" совместно с профильным Министерством собирается искать и внедрять наиболее эффективные меры, доступные на данный момент, сообщает zakon.kz.

Одна из важнейших инициатив в 2019 году - компания заключила меморандум с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК. Согласно этому документу, "Казцинк" принимает на себя дополнительные обязательства по охране окружающей среды. Компания по своей инициативе станет первой в стране, где внедрят самые передовые технологии для снижения нагрузки на экологию. В 2020 году предполагается большая совместная работа с Министерством и зарубежными экспертами в данном направлении.

В 2019 году в Усть-Каменогорске удалось реализовать 24 проекта на сумму около 3,1 млрд тенге. В основном это реконструкция различных систем фильтров на производстве. Также в рамках Меморандума с Акиматом ВКО, "Казцинк" выполнил покрытие старого государственного отвала мышьяксодержащих отходов. Поверхность отвала была заасфальтирована с исключением влияния на окружающую среду.

У улавливающей газы производства Усть-каменогорского металлургического комплекса (УК МК) установки "Хальдор Топсе" появилась новая труба, взамен существовавшей. Также спустя 12 лет после старта были подведены окончательные итоги реализации проекта "Новая металлургия" - масштабной модернизации оборудования, внедрения новых природоохранных технологий. В результате количество выбросов диоксида в реальности упало до 16,9 тыс тонн (установленный государством лимит на выбросы этого вещества – 17,6 тыс тонн). Всего с 2001 года этот показатель удалось снизить в несколько раз – с 69,4 тыс тонн до 16, 9 тыс тонн.

Объем сброса сточных вод от производства УК МК по-прежнему остается минимальным – если иные предприятия сбрасывают в совокупности 99,3 процента всех загрязняющих веществ, то производство "Казцинка" лишь 0,7 процента.

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