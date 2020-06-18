Непристойное письмо Ван-Гога продали на аукционе за 96 млн тенге

Художник описал похождение в бордели.

Письмо, написанное Винсентом Ван Гогом и Полем Гогеном, описывающее посещение публичных домов и обсуждение будущего искусства, было продано на аукционе за 237 700 долларов (96 млн тенге), передает zakon.kz со ссылкой на BBC.

Оно было приобретено фондом Винсента Ван Гога.

В письме, написанному другому художнику Эмилю Бернару в конце 1888 года, Ван Гог и Гоген рассказывают о своем пребывании в Арле, где они вместе работали на съемной квартире.

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Теперь кое-что, что вас заинтересует - мы совершили несколько экскурсий по борделям, и вполне вероятно, что в конечном итоге мы будем часто ходить туда и работать. В данный момент у Гогена идет работа над картиной того же ночного кафе, но с фигурами, увиденными в борделях. Она обещает стать прекрасной вещью, - писал Ван Гог.

Голландский художник также описал Гогена как "неиспорченное существо с инстинктами дикого зверя".

У Гогена кровь и секс имеют преимущество над амбициями. Но довольно об этом, вы видели его вблизи дольше, чем я. Просто хотел в нескольких словах рассказать вам о первых впечатлениях, - говорится в письме.

Поль Гоген

Также оба художника были убеждены, что начинают "великое возрождение искусства". Оба артиста оттачивали свое мастерство в Арле. Проведя несколько месяцев вместе, их дружба резко прервалась. Позже Поль Гоген уехал.

Письмо, датированное и подписанное 1-2 ноября 1888 года, было написано за несколько недель до того, как Ван Гог отрезал себе ухо. Голландский художник покончил с собой в 1890 году.

Эту рукопись выставят в Музее Ван Гога в Амстердаме 9 октября. Оно станет одним из 40 документов художника на выставке.

Руководство музея, где будет выставлено это письмо, заявило, что это единственная переписка Ван Гога с другим художником.

Это самый значительный документ, написанный Ван Гогом, который находился в частной коллекции. Мы рады и очень благодарны, что Фонд Винсента Ван Гога дал возможность добавить такое замечательное письмо, как это, в нашу коллекцию, особенно в эти трудные времена, - сказала директор музея Эмили Горденкер.

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