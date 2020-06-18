В Казахстане число умерших от коронавируса достигло 100

Еще 3 человека скончались от коронавируса в Нур-Султане.

В Нур-Султане на 10:00 18 июня зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от КВИ, сообщает zakon.kz.

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Мужчина - 1963 года рождения и женщины - 1952, 1946 года рождения, - сообщили в министерстве здравоохранения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

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Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 100 случаев с летальным исходом.

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