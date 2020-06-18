В Казахстане число умерших от коронавируса достигло 100
Еще 3 человека скончались от коронавируса в Нур-Султане.
Фото : pixabay.com18 июня 2020, 10:28
В Нур-Султане на 10:00 18 июня зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от КВИ, сообщает zakon.kz.
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Мужчина - 1963 года рождения и женщины - 1952, 1946 года рождения, - сообщили в министерстве здравоохранения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
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Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 100 случаев с летальным исходом.
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