Умерший от коронавируса не верил в эту болезнь - Управздрав Уральска

Он возмущался тем, что ему звонят врачи, требовал прекратить эти звонки, бросал трубку.

Первый умерший от COVID-19 житель Уральска не верил в существование этой болезни. Он скрывал от врачей ухудшение своего состояния, и обратился за медпомощью, когда уже не мог самостоятельно дышать, передает zakon.kz.

"Уральская неделя" сообщает, что первый погибший от коронавируса пациент был вахтовиком из Тенгиза. Более двух недель он провел в инфекционной больнице на карантине без выраженных симптомов болезни.

Он был одним из тех, кто устроил беспорядки в больнице, когда больные прорвались на улицу. Если помните, был такой случай в апреле этого года. Тогда у него не было симптомов и он был убежден, что врачи его обманывают. По истечении срока лечения по его требованию мы отправили его на домашний карантин. Ему каждый день звонили врачи и узнавали о его самочувствии. Он возмущался тем, что ему звонят врачи, требовал прекратить эти звонки, бросал трубку. И когда у него началось ухудшение состояния, он это скрывал. О его реальном состоянии мы узнали, когда врачей вызвали его члены семьи. В больницу он был доставлен уже в среднетяжелом состоянии. К сожалению, болезнь уже была запущена, и спасти нам его не удалось, - рассказал руководитель Управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов.

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