Немецкую вакцину от COVID-19 будут испытывать на людях

Это разрешение дали власти.

Немецкая компания CureVac AG получила разрешение на испытание новой коронавирусной вакцины на людях, передает zakon.kz со ссылкой на Bloomberg.

Разрешение было выдано всего через несколько дней после того, как компания заручилась поддержкой правительства канцлера Ангелы Меркель.

Первая фаза испытаний будет проведена на 168 здоровых людях. Лекарство учит клетки организма распознавать и атаковать вирус. Стоит отметить, что это уже вторая вакцина, которая проходит клинические испытания в Германии.

Поскольку во всем мире число случаев заболевания коронавирусом превышеает 8 миллионов, правительства, инвесторы и общественность внимательно следят за разработкой вакцин, которые могли бы предотвратить будущие заражения.

Десятки потенциальных средств от коронавируса разрабатываются в США, Великобритании, Китае и России. По данным ВОЗ, некоторые уже допущены для испытаний на людях.

Правительство Германии на этой неделе объявило о намерении купить 23% доли компании за 338 млн долларов. Это связано с попыткой обеспечить поставку любого успешного препарата против COVID-19.

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