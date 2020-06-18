Пожилые алматинцы ночами играли в азартные игры в компьютерном клубе

При этом пенсионеры обоего пола находились в прокуренном помещении без каких-либо средств защиты.

Минувшей ночью проверяющие заглянули в один из алматинских компьютерных клубов, дабы проверить его на соблюдение санитарных норм. Увиденное их весьма удивило – клуб был битком набит пенсионерами. Люди преклонного возраста делали ставки, употребляли спиртное, курили в помещении. Подробности ночного рейда рассказал журналист телеканал Almaty.tv, сообщает zakon.kz.

В неприметный без каких-либо вывесок и названий игровой клуб проверяющие зашли под видом клиентов.

Посетителями этого игрового клуба оказались пожилые люди старше 60 лет. Бабушки и дедушки находились в прокуренном помещении без каких-либо средств защиты, - говорит журналист.

Некоторые пожилые люди пытались спешно удалиться из помещения, а некоторые спокойно продолжали играть.

- Вы часто сюда приходите?

- Нет, в первый раз. Я пришла учится.

- А чему учится?

- Играть…

Один из наиболее азартных пенсионеров сильно разозлившись на то, что его оторвали от компьютерного стола, пытался даже отыграться на съемочной группе. Резвого аташку, явно владеющего приемами рукопашного боя, удалось успокоить сотрудникам полиции и местного акимата. А вот девушка-администратор, так дружелюбно встречавшая всех возле входа, упорно молчала, а затем и вовсе пыталась убедить проверяющих, в том, что она просто посетительница клуба.

В этом компьютерном клубе были выявлены именно люди пожилые старше 65 лет. Самый опасный возраст при коронавирусной инфекции. Ни у кого не было медицинских масок. Также в этом клубе не соблюдаются карантинные мероприятия. Отсутствуют антисептики для обработки рук. Нет дистанции никакой два метра, - говорит Меруерт Касымова, главный специалист управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Алмалинского района.

Аналогичное заведение было выявлено и по улице Толе би. Правда, в этом зале игроки оказались намного моложе предыдущих.

Санитарные нормы, прописанные в период карантина, здесь тоже особо никто не соблюдал. Единственным напоминанием о карантине был санитайзер возле входа в клуб. Все посетители сидели без масок, не соблюдая социальную дистанцию. Заполнить протокол и выписать штраф за нарушение карантинных мер ревизорам не удалось, поскольку хозяева развлекательных объектов не пришли.

Однако администраторов и некоторых посетителей пришлось забрать в РУВД до выяснения обстоятельств.

По данным нарушениям будут приняты меры согласно действующему законодательству, сообщили санитарные врачи Алмалинского района.

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