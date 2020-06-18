Как технологии могут бороться с нетрезвыми водителями

Практически все разработанные системы направлены на то, чтобы определить, что водитель употребил алкоголь, и блокировать зажигание.

На фоне смертельного ДТП в Москве, который устроил известный актер Михаил Ефремов, в России и Казахстане в который раз бурно обсуждается тема пьянства за рулем, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Шарип Алниязов, увы, пьяный водитель – потенциальный, а зачастую, и реальный убийца.

Можно сколько угодно повышать штрафы и ужесточать законодательство в отношении пьяных за рулем, предупреждать трезвого человека о том, как опасно садиться за руль в состоянии даже легкого алкогольного опьянения, и трезвый человек будет соглашаться со семи доводами, пока не выпьет. К сожалению, как минимум 50% водителей, совершивших аварии в нетрезвом виде, по данным ВОЗ, садились за руль, отлично зная обо всех возможных последствия. Почему они игнорировали эти знания, водители внятно объяснить не могут, ссылаясь на помутнение рассудка, эйфорию и самоуверенность.

Таким образом, пропаганда недопустимости пьянства за рулем нужна, но, к несчастью, она не эффективна. Сегодня в борьбу с пьяными водителями приходят технологии. Уже существуют весьма эффективные антиалкогольные автомобильные системы, которые начали внедрять автопроизводители.

Практически все эти системы направлены на то, чтобы определить, что водитель употребил алкоголь, и блокировать зажигание.

Американское Национальное управление безопасностью движения на трассах (англ. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)) в рамках программы Driver Alcohol Detection System for Safety (DADSS) разработало самую продвинутую на сегодняшний день двухуровневую систему для блокировки автомобиля от пьяного водителя.

Обнаружить алкоголь в организме водителя помогают два сенсора. Первый встраивается в боковую панель со стороны водителя, дверцу или руль. Его задача проанализировать дыхание водителя, обнаружить выдыхаемые им пары алкоголя и заблокировать зажигание. Датчик, при этом, располагается так, чтобы не сработала блокировка зажигания из-за дыхания выпивших алкоголь пассажиров.

Второй сенсор обычно размещается на кнопке запуска двигателя или ручке переключения скорости. Это инфракрасный датчик, который просвечивает палей водителя и, таким образом, измеряет уровень алкоголя в его крови.

Система не позволит завести автомобиль, если обнаружит, что водитель не трезв. На ранних моделях, единственный датчик дыхания можно было просто заткнуть чем-нибудь. Обмануть нынешнюю модификацию системы невозможно, даже закрыв чем-нибудь первый датчик анализирующий дыхание водителя. Как только система понимает, что сенсор заблокирован, она также, блокирует двигатель.

Даже гипотетически, если нетрезвый водитель попросит трезвого пассажира нажать на кнопку старта или переключать скорости, развернется или ляжет, перегнется на пассажирское сиденье и будет дышать в пассажирское окно, система сразу поймет, что не улавливает дыхания водителя, более того, в таком положении, водитель обязательно будет делать ошибки при вождении, на которые система, также, отреагирует.

Американские разработчики утверждают, что система будет четко распознавать и отделять дыхание водителя от дыхания пассажиров, но они, конечно, не знают нашего брата в странах СНГ! У нас пассажиры могут столько выпить, что американская система и на них отреагирует. Впрочем, здесь нет ничего страшного. Пьяные пассажиры тоже представляют опасность в машине, прежде всего, для водителя. Поэтому, это очень правильно, если автомобиль не поедет с настолько выпившими пассажирами на борту, от дыхания которых сработает даже водительский датчик.

Технологически система готова к массовому внедрению, но практически, к сожалению, во многих странах к этой системы возникают вопросы законодательного характера. Таким образом, пессимисты предполагают, что из-за необходимости согласования нормативов только в США на обязательное внедрение DADSS во всех автомобилях уйдет не менее 10 лет. За это время десятки тысяч людей погибнут по вине пьяных водителей.

В этом случае, у стран подобных Казахстану или России, где законодательные изменения происходят намного быстрее, есть существенное преимущество в обязательном внедрении антиалкогольных систем.

Помимо американской антиалкогольной системы, описанной выше, в мире существуют и другие разработки. Более сложную систему чем американская создали в компании Volvo, которая объединяет камеры и сенсоры и следит за водителем. Система активируется в случае отсутствия реакций со стороны водителя на поведение автомобиля, езду вне дорожного полотна, нахождение за рулем с закрытыми глазами продолжительное время, а также экстремальное виляние от полосы к полосе или медленные реакции на дорожную ситуацию. В случае, если водитель, будучи рассеянным под действием алкоголя, станет игнорировать предупреждения о риске ДТП, система самостоятельно задействует круиз-контроль, отстранив от процесса водителя. Volvo самостоятельно снизит скорость, оповестит экстренные службы о том, что со здоровье водителя есть проблемы, автомобиль остановится в безопасном месте. Завести машину повторно нетрезвому человеку уже не удастся.

Nissan и Toyota также разрабатывают свои антиалкогольные системы.

Toyota распознает состояние водителя с помощью сенсоров, расположенных на руле. Они анализируют сально-потовые выделения на ладонях водителя на предмет содержания алкоголя в его организме.

Другие датчики анализирует необычность рулевого управления, специальная видеокамера следит за сосредоточенность глаз водителя на дороге. Таким образом, система распознает состояние водителя за рулем, и в случае обнаружения алкоголя или необычного поведения, система блокирует, снижает скорость и останавливает автомобиль.

Система антиалкогольного контроля от Nissan действует примерно так же.

Компания Scania тестирует антиалкогольный блокиратор Alcolock. Он требует от водителя дунуть в специальный мундштук при запуске двигателя. Система вызывает много вопросов. Дыхание в трубочку – это тест для сознательного водителя, который возможно выпивал накануне, и н уверен, что алкоголь полностью выветрился изх организма, а как быть с сознательными нарушителями? Что если водитель просто попросит дыхнуть за себя трезвого приятеля?

К сожалению, все вышеприведённые антиалкогольные системы пока еще довольно "сырые". Не решено множество вопросов, например, насколько точно система будет определять нетрезвого водителя по его поведению. Организм разных людей по разному реагирует на алкоголь. Иногда под действием небольшой дозы алкоголя человек ведет себя вполне адекватно, но достаточно и незначительно притупленной реакции, вызванной действием спиртного, чтобы произошло смертельное ДТП.

На сегодняшний день только американцы добились существенных успехов в разработке своей антиалкогольной системы.

Но, несмотря на все технологические сложности, разработка антиалкогольных систем ведется во всем мире, и уже скоро мы станем свидетелями их первых промышленных внедрений.

Есть надежда, что этот мир станет хоть немного безопаснее.

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