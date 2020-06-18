"Экстрасенс" обещала детям "снять порчу" за золото в Нур-Султане

Ювелирные украшения она успела сдать в ломбард.

Столичными полицейскими задержана подозреваемая, которая под видом снятия порчи выманивала деньги и ювелирные украшения у детей, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий за совершение ряда мошенничеств задержана 31-летняя женщина. Установлено, что подозреваемая, находясь в Нур-Султане, подходила к несовершеннолетним детям и, представившись экстрасенсом под предлогом снятия порчи с родителей или близких родственников, просила вынести из дома деньги или ювелирные украшения.

Таким образом, она обманула троих детей и завладела денежными средствами на 600 тысяч тенге и золотыми изделиями. Ювелирные украшения она успела сдать в ломбард. В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по трем фактам мошенничества. Ранее женщина неоднократно судима за мошенничество.

Задержанная водворена в изолятор временного содержания Департамента полиции города Нур-Султана, проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просим обратиться в Управление полиции района "Есиль" города Нур-Султана по адресу: ул. Орынбор, 9 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-65-57, 71-65-58, 8-778-994-02-02, 8-702-348-31-90 либо "102".

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