Сколько должен заплатить Казахстану и Нацбанку молдавский бизнесмен Стати

Накануне шведский суд обязал Стати возместить Национальному Банку и Республике Казахстан понесенные судебные издержки в полном объеме.

Шведский суд отменил решение о приведении в исполнение принудительных мер в отношении Нацбанка Казахстана. Теперь молдавские бизнесмены Анатоль и Габриэль Стати должны возместить расходы на судебные издержки Нацбанку и Казахстану около 4,3 миллиона долларов США, передает zakon.kz.

17 июня 2020 года Апелляционный суд Свеа в Стокгольме отменил решение о приведении в исполнение принудительных мер в отношении Национального Банка Казахстана.

Казахстан и Национальный Банк во время судебных разбирательств оказывали сопротивление мерам принуждения, основанных на арбитражном решении, полученным обманным путем, - говорится в сообщении Министерства юстиции Казахстана.

Сторонами, стремящимися привести в исполнение решение, являются молдавские бизнесмены Анатолий и Габриэль Стати, а также их компании Ascom Group S.A. (Молдова) и Terra Raf Trans Traiding Ltd (Гибралтар).

Постановление шведского апелляционного суда от 17 июня 2020 года отменяет различные решения, вынесенные шведским исполнительным органом и шведским судом первой инстанции в 2017–2019 годах, благодаря которым Стати получили арест, а затем и продажу активов в Швеции, якобы принадлежащих Казахстану, находящихся в доверительном управлении Банка Нью-Йорка Меллон для Национального Банка Казахстана. В результате активы на сумму около 90 миллионов долларов США будут освобождены, - говорится в сообщении.

Шведский суд обязал Стати возместить Национальному Банку и Республике Казахстан понесенные судебные издержки в полном объеме. Решение дополнительно предписывает Стати оплатить расходы на сумму около 4,3 миллиона долларов США (более 1,7 млрд тенге).

В своем решении Апелляционный суд Свеа принял аргументы, приведенные Республикой Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан в отношении государственного иммунитета о том, что имущество центрального банка обладает иммунитетом от принудительных мер в соответствии с обычным международным правом.

В Минюсте подчеркнули, что это решение подтверждает, что взгляд Швеции на государственный иммунитет совпадает с мнением, выраженным в статье 21 Конвенции Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. Важно отметить, что решение означает, что собственность центрального банка, которая находится в рамках суверенного фонда, такого как Национальный фонд Республики Казахстан, всегда пользуется иммунитетом от принудительного исполнения в соответствии с обычным международным правом. В постановлении также уточняется, что управление экономикой государства должно рассматриваться как акт в рамках осуществления суверенной власти.

Решение Апелляционного суда Свеа подтверждает, что Республика Казахстан и Национальный Банк Республики Казахстан находятся на твердой почве для противодействия любым продолжающимся правоприменительным усилиям со стороны Стати. Кроме того, в нем разъясняется, что в соответствии с публичным международным правом защита активов суверенных фондов, осуществляется центральными банками, - сказал министр юстиции Марат Бекетаев.

Интересы Казахстана представляли юридические фирмы Mannheimer Swartling и Herbert Smith Freehills LLP.

Накануне, 17 июня, стало известно, что шведский суд вынес решение в пользу казахстанской стороны в деле против Стати. В 2017 году Стати добились наложения ареста на активы Национального фонда. Затем английский суд установил признаки мошенничества со стороны Стати при получении арбитражного решения.

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