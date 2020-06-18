Осужден мужчина, два года насиловавший глухонемую племянницу в Актобе

Насильника приговорили к 6 годам и 8 месяцам колонии.

В суде №2 Актобе вынесли приговор 54-летнему мужчине, который обвинялся в неоднократном изнасиловании своей племянницы-инвалида, сообщает zakon.kz со ссылкой на mgorod.kz.

Суд установил что, в с января 2017 года по август 2019 года подсудимый, будучи вхожим в дом своего родственника, в их отсутствие неоднократно совершал изнасилование, используя беспомощное состояния потерпевшей, инвалида второй группы с детства с диагнозом ДЦП, страдающей слабоумием и глухонемотой.

Уголовное правонарушение квалифицировали по п. 4 части 2 ст. 120 УК РК "Изнасилование, совершенное неоднократно". Мужчину приговорили к 6 годам и 8 месяцам колонии. Потерпевшей стороне он должен выплатить компенсацию за моральный вред - 2 млн тенге. Наказание осужденный будет отбывать в учреждении УИС средней безопасности. Как смягчающее обстоятельство суд учел, что у подсудимого малолетний ребенок. Приговор в законную силу не вступил,– сообщили в пресс-службе Актюбинского облсуда.

Напомним, об изнасиловании родственником девушки-инвалида в Актобе стало известно в январе 2020 года. Подробности этой жуткой истории рассказали на своей странице в facebook представители общественного фонда "Не молчи KZ".

Мужчина, родственник 1966 г.р., приходил в семью и оказывал услуги по присмотру за девушкой-инвалидом, когда делал ей лечебный массаж, необходимый ей по состоянию здоровья. Девушка, кроме ДЦП страдает глухонемотой, состоит на учете с диагнозом Деменция, при других уточненных болезнях, интеллектуальной недостаточностью и другими психологическими особенностями.

Однажды мама заметила, что дочери не нравится, когда приходит этот родственник, и она стала аккуратно узнавать, что случилось. Девушка сначала молчала, а потом объяснила маме, что мужчина неоднократно совершал насилие над ней. По словам пострадавшей, это происходило много раз, в разных комнатах, она показывала маме все те места, где дядя насиловал ее.

Однако у дяди была своя версия. Мужчина сообщил, что его развратила племянница, и сама его соблазнила, и уточнил, что это было всего один раз.

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