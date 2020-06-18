Акиматам поручили расширить ПЦР-тестирование и улучшить медобслуживание населения

Решить вопросы поручено в кратчайшие сроки.

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина прошло селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает zakon.kz.

По итогам заседания глава правительства дал поручение акиматам регионов в кратчайшие сроки решить ряд вопросов, сообщается на сайте ПМ.

- расширить охват ПЦР-тестирования среди населения путем открытия дополнительных лабораторий на базе медицинских организаций;

- повысить количество инфекционных и провизорных мест в больницах;

- обеспечить охват КТ-исследованием больных с привлечением имеющихся ресурсов в регионе, независимо от форм собственности;

- обеспечить своевременное обслуживание экстренных и неотложных вызовов станциями скорой медицинской помощи;

- осуществлять на уровне амбулаторно-поликлинической помощи качественного динамического наблюдения (дистанционно, мобильные бригады) за пациентами, находящимися на дому;

- проводить активную информационно-разъяснительную работу с населением.

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