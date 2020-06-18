Как повышают доходность Нацфонда, рассказали в Нацбанке

Активы фонда инвестируют в облигации развитых стран, что снижает потери при падении рынков.

Заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов на пленарном заседании Сената Парламента рассказал о мерах по повышению доходности активов Национального фонда в долгосрочной перспективе, передает корреспондент zakon.kz.

Исторически активы Нацфонда преимущественно были инвестированы в активы с низким уровнем риска. Такие как облигации развитых стран. Это способствовало снижению потерь при падении рынков, но при их росте, естественно, ограничивало их прибыль, - сказал Баймагамбетов при обсуждении Отчетов Счетного комитета и Парвительства по исполнению республиканского бюджета за 2019 год.

По его словам, Нацбанк реализует пошаговый переход от консервативного стратегического распределения активов к более сбалансированному.

Это предполагает увеличение диверсификации активов фонда. Во-первых, в 2019 году были созданы портфели облигаций развивающихся стран и корпоративных облигаций инвестиционного уровня. Учитывая потенциал их долгосрочного роста. Во-вторых, постепенно планируется увеличить долю акций с 20% до 30%. И также создать портфель альтернативных инструментов за счет сокращения доли облигаций в портфеле. В-третьих, продолжается работа по формированию портфеля золота в фонде с долей до 5% от сберегательного портфеля, - сообщил замглавы регулятора.

Он добавил, что по состоянию на конец апреля объем портфеля золота составил порядка 1,9 млрд долларов, или 3,8% от сберегательного портфеля.

Соответственно, инвестиционный доход фонда с начала создания составил более 14 млрд долларов, это почти четверть от его текущего размера активов. Мы верим, что эти меры позволят повысить доходность фонда в долгосрочной перспективе, - заключил Баймагамбетов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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