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Унесенные ветром: мужчину с сыном спасли на Капчагайском водохранилище

Они решили покататься ночью у берега на самодельном понтоне, но поднявшийся ветер заставил их пережить опасное приключение.

Фото : Пресс-служба ДЧС Алматинской области18 июня 2020, 13:08

Отца и сына, катавшихся ночью на самодельном понтоне и унесенных ветром на просторы Капчагайского водохранилища, спасли сотрудники ДЧС Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, сообщение о произошедшей ЧС и необходимости оказания помощи поступило от родственников невольных "мореплавателей" 17 июня 2020 года после 22 часов вечера.

Как выяснилось, мужчина 1979 г.р. и его сын 2008 г.р., отдыхающие на базе отдыха "Сауле", расположенной на Юго-Западном побережье Капчагайского водохранилища, решили покататься в темное время суток на самодельном понтоне. Однако их плавсредство, размером 2,5Х3 м. и управляемом 2 веслами, унесло ветром в водохранилище. В 23.00 часов в двух километрах от берега унесенные были обнаружены и доставлены на берег спасателями, – сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

В ведомстве также отметили, что спасенные нарушили правила безопасности на воде, отправившись на водоем в темное время суток, хотя и обезопасили себя, надев спасательные жилеты и имели с собой спасательные круги.

ДЧС Алматинской области рекомендует соблюдать правила безопасности на воде:

- не купаться и не выходить в воду в ночное время суток и при ветряной погоде;

- не кататься на несертифицированных плавсредствах;

- не заплывать далеко от берега;

- не оставлять детей у воды без присмотра взрослых;

- при выходе в водоем на плавсредствах надевать спасательные жилеты.


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