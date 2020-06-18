Сагинтаев об усилении карантина: Отнеситесь с пониманием
По всем возникающим вопросам обращайтесь в call-центр по номеру 1308.
Фото : inbusiness.kz18 июня 2020, 13:20
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города, сообщает zakon.kz.
Свое обращение он опубликовал в Facebook.
В связи с непростой ситуацией с коронавирусом правительство определило новые меры по стабилизации эпидобстановки. В этой связи в Алматы приняты дополнительные меры по усилению режима карантина. В субботу и воскресенье, 20-21 июня, будет приостановлена деятельность крупных объектов торговли и услуг, общественного транспорта. Для посещения будут закрыты парки, скверы, пешеходные зоны, набережные рек и водоемов, туристические объекты и другие места массового скопления, - отметил он.
Он попросил горожан с пониманием отнестись к этим вынужденным мерам.
Послабление карантинных мер привело к росту уровня заболеваемости COVID-19. Рекомендуем горожанам ограничить передвижение по городу, оставаться дома, особенно пожилым людям. Помните, что дальнейшее развитие ситуации по коронавирусу зависит от каждого из нас. По всем возникающим вопросам обращайтесь в call-центр по номеру 1308, - заключил градоначальник.
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