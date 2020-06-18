На границе Казахстана и Китая наблюдается скопление машин

Это произошло из-за того, что Китай усилил санитарные меры из-за пандемии.

В Комитете госдоходов прокомментировали скопление автомобилей на китайско-казахстанской границе. По их данным, это связано с усилением санитарных мер с китайской стороны, передает zakon.kz.

В пункте пропуска "Нур жолы", расположенного на казахстанско-китайской границе наблюдается скопление автотранспорта на выезд из Казахстана в Китай.

Скопление связано с усилением санитарных мер на китайской стороне. До пандемии COVID-19 китайская сторона принимала в день порядка 150 автотранспортных средств. С начала пандемии перемещалось порядка 20 автомобилей в день.

Для решения этой проблемы Казахстан провел ряд переговоров с китайской стороной. Сейчас КНР принимает порядка 80 автотранспортных средств в день.

Кроме того, Правительство Казахстана приняло решение с 10 июня на казахстанско-китайской границе открыть пункты пропуска "Кольжат", "Бахты" и "Майкапчагай", которые ранее были закрыты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Это позволит снизить скопление автотранспорта в пункте пропуска "Нур жолы", считают в Комитете госдоходов.

Необходимо отметить, что в пункте пропуска "Нур жолы" для автотранспортных средств, перевозящих отечественную продукцию на экспорт в Китай создан "зеленый коридор" и пропуск такого транспорта осуществляется вне очереди. Работа с китайской стороной по увеличению пропускной способности пунктов пропуска продолжается, - говорится в сообщении.

На сегодня есть факты въезда порожнего транспорта в Китай и возвращение обратно также порожним по причине отсутствия договоров на перевозку. Такое перемещение создает дополнительное скопление транспорта на границе.

В этой связи, обращаем внимание транспортных компаний на необходимость своевременного заключения договоров с отправителями или получателями товаров на перевозку грузов с Китая, - отметили в Комитете.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!