Ашимбаев предложил сократить госрасходы на командировки за рубеж

В бюджете 2019 года расходы на зарубежные командировки выросли на 17,5%, внутренние - на 8,8%.

Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев высказался об эффективности распределения бюджетных средств, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что необходимо увеличить вложения в развитие инфраструктуры, реализацию эффективных инвестиционных проектов, которые способны непосредственно воздействовать на темпы и качество экономического роста.

Их доля в общем объеме республиканского бюджета составляет всего 13,6%. При этом за последние пять лет этот показатель неуклонно снижается. А ведь именно эта часть бюджета обеспечивает макроэкономическую стабильность, стимулирует инвестиции и расширяет налогооблагаемую базу. В этих целях важно оптимизировать бюджетные расходы, сокращая непродуктивные затраты, - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Сената во время рассмотрения отчета Правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета за 2019 год.

По его словам, необходимо обратить внимание на поручение главы государства по сокращению численности госслужащих и сотрудников в нацкомпаниях. Речь идет не о механическом сокращении штатной численности госслужащих, а создании компактного и высокоэффективного госаппарата.

Период пандемии коронавируса показал, что издержки можно сократить за счет цифровизации и дистанционной работы. Сейчас часть госаппарата работает в удаленном режиме без существенных потерь продуктивности. Как выяснилось, многие мероприятия могут проводиться в онлайн-режиме. Это позволяет сэкономить на командировочных и транспортных расходах. Целесообразно изучить возможности оптимизации и сокращения расходов путем перевода части госслужащих и сотрудников нацкоманий на работу в дистанционном режиме, может быть на более постоянный период. Следует разобраться в том, позволит ли это сократить расходы на аренду и содержание зданий, транспортные расходы. Потенциал здесь существенный, - заявил спикер Сената.

В пример он привел расходы на командировки, предусмотренные в бюджете 2019 года. Так, средства, выделяемые на выезды за пределы страны, выросли на 17,5%, внутри страны - на 8,8%, оплату транспортных услуг - на 21%.

Можно сокращать расходы государства, которые не имеют стратегически важного значения в сегодняшних условиях. Это касается, к примеру, консалтинговых и исследовательских услуг. В частности, в бюджете 2019 года почти 43 млрд тенге было использовано на эти цели. Эффективность таких услуг часто вызывает вопросы.

В целом пандемия и связанный с ней кризис должны послужить для нас поводом, чтобы пересмотреть текущие государственные расходы, оптимизировать их и перенаправить на развитие и повышение качества жизни наших граждан, добавил Ашимбаев, подчеркивая, что в проекте бюджета 2021-2023 годов необходимо учесть опыт, полученный во время пандемии.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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