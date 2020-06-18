Задержанный автомобиль передан в РОП района М. Жумабаева СКО.

В Казахстан хотели ввезти автомобиль с поддельными номерами, сообщает zakon.kz.

16 июня казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Каракога" (Северо- Казахстанская область) предотвращен ввоз в Казахстан автотранспортного средства с поддельными документами и государственными номерными знаками, - сообщили в КНБ РК.

B пункте пропуска "Каракога" при досмотре автомашины была установлена подделка свидетельства о регистрации транспортного средства и регистрационных номерных знаков. Задержанный автомобиль передан в РОП района М. Жумабаева СКО.

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