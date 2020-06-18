Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Казахстан хотели ввезти автомобиль с поддельными номерами 

Задержанный автомобиль передан в РОП района М. Жумабаева СКО.

Фото : КНБ РК18 июня 2020, 14:02

В Казахстан хотели ввезти автомобиль с поддельными номерами, сообщает zakon.kz.

16 июня казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Каракога" (Северо- Казахстанская область) предотвращен ввоз в Казахстан автотранспортного средства с поддельными документами и государственными номерными знаками, - сообщили в КНБ РК.

B пункте пропуска "Каракога" при досмотре автомашины была установлена подделка свидетельства о регистрации транспортного средства и регистрационных номерных знаков. Задержанный автомобиль передан в РОП района М. Жумабаева СКО.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты