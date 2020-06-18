Еще 10 млн долларов поступило в фонд Birgemiz

За счет этих средств по поручению Первого Президента адресной поддержкой на сегодня охвачено уже более 470 тыс. семей или 1,6 млн казахстанцев.

В общественный фонд Birgemiz, учрежденный по инициативе Елбасы, Лидера партии "Nur Otan" Нурсултана Назарбаева для поддержки социально уязвимых слоев населения, поступило дополнительно ещё порядка 4 млрд тенге, что позволит продолжить оказание помощи наиболее нуждающимся семьям, передает zakon.kz.

По информации председателя фонда Руслана Сакеева, средства поступили от четырех неравнодушных граждан, пожелавших остаться неназванными. В целом, на счетах общественного фонда Birgemiz, благодаря меценатам, отозвавшимся на призыв Елбасы, было собрано свыше 28,5 млрд тенге.

За счет этих средств по поручению Первого Президента адресной поддержкой на сегодня охвачено уже более 470 тыс. семей или 1,6 млн казахстанцев. Единовременные выплаты по 50 тыс. тенге получили наиболее нуждающиеся семьи из 23 городов и близлежащих к ним сёл и населенных пунктов.

Также по 50 тыс. тенге из средств фонда получили более 2 тыс. медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом.

Волонтерами "Jas Otan" была осуществлена доставка 5 миллионов бесплатных защитных масок 100 тысячам наиболее незащищенных семей, приобретенных на средства фонда Birgemiz.

Кроме того, по инициативе Нурсултана Назарбаева в Мактааральском районе Туркестанской области ведется строительство новых домов для пострадавших от подтопления жителей аула Достык.

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