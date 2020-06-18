Индия опровергает притязания Китая на землю

Первое за 45 лет смертельное столкновение на спорной границе произошло между солдатами двух держав.

Индия опровергла претензии Китая на владение долиной реки Галван, местом кровавой бойни. Об этом пишет ВВС, передает zakon.kz.

В результате боев в понедельник вечером погибло по меньшей мере 20 индийских солдат, что вызвало новую напряженность в отношениях между двумя странами.

Министерство иностранных дел Индии заявило, что претензии Китая на долину были "преувеличены и несостоятельны".

Между тем, изображение оружия, якобы используемого для нападения на солдат, вызвало возмущение в Индии. Фото усеянных гвоздями железных прутьев было передано ВВС высокопоставленным военным чиновником на индийско-китайской границе. Армии двух стран до сих пор ничего не сказали об этом оружии.

Военный аналитик Аджай Шукла, который первым опубликовал это изображение в Twitter, сказал, что использование такого оружия было "варварством".

The nail-studded rods — captured by Indian soldiers from the Galwan Valley encounter site — with which Chinese soldiers attacked an Indian Army patrol and killed 20 Indian soldiers.



Such barbarism must be condemned. This is thuggery, not soldiering pic.twitter.com/nFcNpyPHCQ — Ajai Shukla (@ajaishukla) June 18, 2020

Обе стороны обменялись протестами по поводу столкновений в спорном приграничном районе Гималаев. Китай пока не обнародовал данные о жертвах. По неподтвержденным данным индийских СМИ, погибли по меньшей мере 40 китайских солдат. Некоторые индийские солдаты до сих пор считаются пропавшими без вести.

В среду Пекин процитировал заявление, в котором говорится, что Китай "обладает суверенитетом над регионом долины реки Гальвань". Официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава заявил, что министры иностранных дел обеих стран провели телефонный разговор о развитии событий и "согласились с тем, что общая ситуация должна быть урегулирована ответственным образом".

Делать преувеличенные и несостоятельные заявления противоречит этому пониманию, - сказал представитель МИД Индии.

В заявлении индийского правительства после разговора Ван И говорится, что Пекин пытался возвести сооружение на индийской стороне, линии фактического контроля, в стратегически важной долине Гальван.

Правительство Индии охарактеризовало это как "преднамеренные и спланированные действия, которые непосредственно повлекли за собой насилие и жертвы", и настоятельно призвала Китай "принять меры по исправлению положения".

Китай вновь выражает решительный протест Индии и требует, чтобы индийская сторона начала тщательное расследование... и прекратите все провокационные действия, чтобы то же самое не повторилось снова, - говорится в ответе китайской стороны.

Долина реки Галван в Ладакхе, с ее суровым климатом и высокогорным рельефом, лежит недалеко от Аксай-Чина, спорного района, на который претендует Индия, но который контролируется Китаем.

По сообщениям СМИ, войска столкнулись на хребтах на высоте почти 14 000 футов вдоль крутой местности, а некоторые солдаты даже упали в быстротекущую реку Галван длиной 80 км при минусовых температурах.

Это было первое смертельное столкновение на спорной границе по меньшей мере за 45 лет. По сообщениям, солдаты дрались с палками и битами, но выстрелов не было. Это не первый случай, когда два "ядерных" соседа воюют на границе без огнестрельного оружия. Индия и Китай имеют историю противостояний и перекрывающихся территориальных претензий вдоль более чем 3440 км.

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