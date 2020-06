Индия опровергает притязания Китая на землю

Индия опровергла претензии Китая на владение долиной реки Галван, местом кровавой бойни. Об этом пишет ВВС, передает zakon.kz.

В результате боев в понедельник вечером погибло по меньшей мере 20 индийских солдат, что вызвало новую напряженность в отношениях между двумя странами.

Министерство иностранных дел Индии заявило, что претензии Китая на долину были "преувеличены и несостоятельны".

Между тем, изображение оружия, якобы используемого для нападения на солдат, вызвало возмущение в Индии. Фото усеянных гвоздями железных прутьев было передано ВВС высокопоставленным военным чиновником на индийско-китайской границе. Армии двух стран до сих пор ничего не сказали об этом оружии.

Военный аналитик Аджай Шукла, который первым опубликовал это изображение в Twitter, сказал, что использование такого оружия было "варварством".

The nail-studded rods — captured by Indian soldiers from the Galwan Valley encounter site — with which Chinese soldiers attacked an Indian Army patrol and killed 20 Indian soldiers.



Such barbarism must be condemned. This is thuggery, not soldiering pic.twitter.com/nFcNpyPHCQ