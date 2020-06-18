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Индия опровергает притязания Китая на землю

Первое за 45 лет смертельное столкновение на спорной границе произошло между солдатами двух держав.

Фото : EADaily18 июня 2020, 14:08

Индия опровергла претензии Китая на владение долиной реки Галван, местом кровавой бойни. Об этом пишет ВВС, передает zakon.kz.

В результате боев в понедельник вечером погибло по меньшей мере 20 индийских солдат, что вызвало новую напряженность в отношениях между двумя странами.

Министерство иностранных дел Индии заявило, что претензии Китая на долину были "преувеличены и несостоятельны".

Между тем, изображение оружия, якобы используемого для нападения на солдат, вызвало возмущение в Индии. Фото усеянных гвоздями железных прутьев было передано ВВС высокопоставленным военным чиновником на индийско-китайской границе. Армии двух стран до сих пор ничего не сказали об этом оружии.

Военный аналитик Аджай Шукла, который первым опубликовал это изображение в Twitter, сказал, что использование такого оружия было "варварством".

Обе стороны обменялись протестами по поводу столкновений в спорном приграничном районе Гималаев. Китай пока не обнародовал данные о жертвах. По неподтвержденным данным индийских СМИ, погибли по меньшей мере 40 китайских солдат. Некоторые индийские солдаты до сих пор считаются пропавшими без вести.

В среду Пекин процитировал заявление, в котором говорится, что Китай "обладает суверенитетом над регионом долины реки Гальвань". Официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава заявил, что министры иностранных дел обеих стран провели телефонный разговор о развитии событий и "согласились с тем, что общая ситуация должна быть урегулирована ответственным образом".

Делать преувеличенные и несостоятельные заявления противоречит этому пониманию, - сказал представитель МИД Индии.

В заявлении индийского правительства после разговора Ван И говорится, что Пекин пытался возвести сооружение на индийской стороне, линии фактического контроля, в стратегически важной долине Гальван.

Правительство Индии охарактеризовало это как "преднамеренные и спланированные действия, которые непосредственно повлекли за собой насилие и жертвы", и настоятельно призвала Китай "принять меры по исправлению положения".

Китай вновь выражает решительный протест Индии и требует, чтобы индийская сторона начала тщательное расследование... и прекратите все провокационные действия, чтобы то же самое не повторилось снова, - говорится в ответе китайской стороны.

Долина реки Галван в Ладакхе, с ее суровым климатом и высокогорным рельефом, лежит недалеко от Аксай-Чина, спорного района, на который претендует Индия, но который контролируется Китаем.

По сообщениям СМИ, войска столкнулись на хребтах на высоте почти 14 000 футов вдоль крутой местности, а некоторые солдаты даже упали в быстротекущую реку Галван длиной 80 км при минусовых температурах.

Это было первое смертельное столкновение на спорной границе по меньшей мере за 45 лет. По сообщениям, солдаты дрались с палками и битами, но выстрелов не было. Это не первый случай, когда два "ядерных" соседа воюют на границе без огнестрельного оружия. Индия и Китай имеют историю противостояний и перекрывающихся территориальных претензий вдоль более чем 3440 км.


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