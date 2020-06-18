В Костанае делают капитальный ремонт в школе №4 

Всего в школе обучаются 742 учащихся.

Капитальный ремонт школы №4 Костаная в самом разгаре. В этом учебном году ученики четвертой школы сядут за парты в обновленном здании, сообщает zakon.kz.

Средства на ремонт второго корпуса учебного заведения выделены по программе "Дорожная карта занятости 2020".

В трех этажном здании расположены столовая, спортивный зал и учебные классы. Всего в школе обучаются 742 учащихся.

Ремонт начался 15 мая и завершится 1 ноября, - рассказал завсектором обеспечения жизнедеятельности отдела образования Костаная Евгений Терентьев. Подрядчиком в лице ТОО "Жылстройсервис 98" будут заменены кровля, окна, системы канализации и отопления, в общем будет сделан полностью капитальный ремонт. На эти цели выделено 550 млн тенге. Школа 1962 года постройки, поэтому ремонт здесь весьма актуален. Тем более, что в корпусе "А" капитальный ремонт уже проведен 10 лет назад.

На ремонтной площадке с утра до вечера контролирует рабочий процесс директор школы Бауржан Кажиякбаров.

Вы еще спрашиваете, рады ли мы ремонту, конечно, ведь наши дети будут учиться в теплой и красивой школе, с современным оборудованием - улыбаясь отвечает он. - Я здесь постоянно, слежу за работой со своей стороны. Ремонт для здания очень важный так как у нас уже был 100% износ системы канализации. Так как период ремонта займет два месяца учебного процесса, наши ученики будут учиться а других школах города, договоренность с ними уже есть, поэтому ремонтные работы учебе никак не навредят.

Помимо основного ремонта здания, в школе будет заменено столовое и спортивное оборудование. А также обновятся уличные спортивные площадки и пришкольная территория.

Стоит отметить, что в областном центре по по программе "Дорожная карта занятости 2020" помимо школы № 4 в этом году будет сделан капитальный ремонт зданий средних школ №6 и 19, а также ясли-сада №27. Также выделены средства на второй завершающий этап в 17 и 30 школах, ясли-саде №3.

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