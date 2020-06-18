20-21 июня приостановят работу общественного транспорта в Нур-Султане
22 июня режим работы будет прежним.
Фото : epCvRVXl3jw.jpg18 июня 2020, 14:34
Работа общественного транспорта 20 и 21 июня в Нур-Султане будет приостановлена, сообщает zakon.kz.
С учетом осложнения эпидситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, общественный транспорт в выходные дни (20-21 июня)ходить не будет. Будет проведена дезинфекция автобусов. К прежнему режиму общественный транспорт вернется 22 июня (понедельник), - отметили в акимате города.
Кроме того, закрыты будут все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей.
Совместно с силами министерства обороны будет проведена масштабная дезинфекция в местах массового скопления людей (парки, скверы и т.д).
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