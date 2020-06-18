Парламент Казахстана закрепил презумпцию виновности органов власти в спорах с гражданами

Вводится институт обязательного досудебного обжалования споров, за исключением отдельных категорий споров.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли новый Административно процедурно-процессуальный кодекс, которым устанавливаются эффективные механизмы защиты прав граждан при рассмотрении споров с вышестоящим органом и органами судебной власти, передает корреспондент zakon.kz.

Министерством юстиции совместно с Верховным судом разработан проект Административного процедурно-процессуального кодекса. Это новый документ для нашей правовой системы, - сказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, представляя документ депутатам.

По его словам, проект Кодекса предусматривает несколько целей. Во-первых, закрепить совокупность гарантий, позволяющих гражданам активно участвовать в процессе принятия управленческих решений. Во-вторых, установить эффективные механизмы защиты прав граждан при рассмотрении споров с вышестоящим органом и органами судебной власти.

В связи с этим проект Кодекса состоит из двух основных частей. Это административные процедуры и административное судопроизводство. По административным процедурам – первое, учитывая, что властными полномочиями наделены не только госорганы, но и иные лица, предлагается закрепить понятие "административный орган". Второе, внедряются новые принципы защиты физических лиц от возможных злоупотреблений со стороны субъектов власти. Например, принцип приоритета прав обязывает правоприменимтелей толковать все сомнения, противоречия и неясности законодательства в пользу граждан, - пояснил глава ведомства.

Третье, при принятии органами власти управленческих решений в отношении граждан закрепляются процедурные гарантии, обеспечивающие "обратную связь". Основное правило заключается в том, что субъект власти обязан выслушать мнение заинтересованного гражданина перед принятием окончательного решения.

Четвертое, вводится особый порядок отмены правовых решений, которые благоприятны для граждан. Пятое, проектом Кодекса вводится институт обязательного досудебного обжалования споров, за исключением отдельных категорий споров - к примеру, налоговые и таможенные. Производство по рассмотрению жалобы будет проходить в ускоренном порядке до двадцати дней. Данный институт позволяет быстро решать вопросы граждан, сэкономить время и судебные расходы, - отметил министр.

В части административного судопроизводства проектом предусматривается ряд основных положений. Так, по данным Бекетаева, главной отличительной чертой нового вида судопроизводства станет усиление активности суда в процессе собирания доказательств. На сегодняшний день споры с органами власти рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства. Однако действующий порядок не учитывает, что орган власти с одной стороны и гражданин с другой фактически неравны.

Руководствуясь принципом активной роли, суд будет обязан выяснять имеющие значения обстоятельства спора, собирая доказательства самостоятельно. Водится институт судебного контроля за исполнением судебных актов. В частности, предусматривается возможность неоднократного применения судами денежных взысканий (до 100 МРП) как вида процессуального принуждения в целях обеспечения своевременного исполнения их требований. Вводится институт судебного контроля за исполнением судебных актов.

В частности, в целях обеспечения своевременного исполнения требований суда предусматривается возможность неоднократного применения денежных взысканий до ста месячных расчетных показателей, - сообщил он.

Сопутствующий законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства" разработан для приведения действующего законодательства в соответствие с положениями Кодекса. В этих целях законопроектом предлагается внести поправки в семьдесят пять законодательных актов, десять из которых кодексы. Большая часть поправок связана с внедрением обязательного досудебного порядка обжалования в публично-правовых спорах.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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