Смертельное ДТП в Туркестанской области: легковушка влетела в трактор

Полицейскими выясняются все обстоятельства случившегося.

На трассе Шымкент-Самара произошло смертельное ДТП с участием трактора и легковушки, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Туркестанской области, проводится досудебное расследование

18 июня на 141 км автодороги Шымкент-Самара произошло ДТП. Hyundai Creta въехала в движущийся трактор. Скончался один пассажир легковушки, другой пострадавший доставлен в больницу. В данное время на месте аварии работают дознаватели.

В настоящее время по факту ДТП проводится досудебное расследование по ст. 345 УК РК Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.

Полицейскими выясняются все обстоятельства случившегося.

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