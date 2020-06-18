Минздрав ответил на главные вопросы о коронавирусе

Берегите себя.

В ряде регионов Казахстана зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Министерство здравоохранения опубликовало 8 главных вопросов о новом вирусе, сообщает zakon.kz.

1. Почему не кладут в стационар даже с положительным ПЦР?

В стационар не кладут бессимптомных (нет никаких признаков) и с лёгкой степенью (температура до 38 градусов, покраснение, першение в горле, заложенность носа, небольшой кашель). Они наблюдаются врачами на дому. Для этого необходимо позвонить в колл-центр 103 либо в свою поликлинику.

2. Кого кладут на стационарное лечение?

Пациентов со средней и тяжелой степенью (температура выше 38 градусов, одышка, общее недомогание, пневмония) с положительным результатом ПЦР.

3. Что делать, если не приезжает "скорая помощь"?

Позвонить на 103 и попросить переключить на контакт-центр, где врачи вас проконсультируют.

4. Кому нужно сдавать тесты?

Тесты нужно сдавать лишь при признаках ОРВИ (температура, кашель, першение, озноб, слабость, дискомфорт в легких, одышка) и близких контактах зараженных людей. Обращаться на 103 или 1406.



5. Кому положены бесплатные ПЦР?

Бесплатное тестирование предусмотрено для людей с симптомами ОРВИ/КВИ и близких контактов зараженных людей.

6. Могут ли отказать в госпитализации людям с симптомами и подтвержденным тестом на КВИ?

Да, в случае лёгкого или бессимптомного течения заболевания. Они наблюдаются на дому. А также учитывается отсутствие дополнительных факторов (отсутствие поражений легких, хронических заболевании, возраст и т. д.).

7. Помогают ли общие санитарные нормы (маски, перчатки, санитайзеры, дистанция)?

Да, эти нормы должны соблюдаться в обязательном порядке!

8. Что делать в том случае, если больницы постоянно перенаправляют друг к другу? Где именно должен проходить лечение пациент, зараженный КВИ?

Зараженные КВИ при наличии показаний получают лечение в инфекционном стационаре. Показания определяет врач поликлиники, к которой прикреплены.

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