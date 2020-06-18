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Во Франции хотят разрешить пускать зрителей на спорт

Сейчас обсуждается, как сделать это безопасно.

Фото : Tim Clayton/Corbis via Getty Images18 июня 2020, 15:34

Открытый чемпионат Франции по теннису "Ролан Гаррос" не будут закрывать от зрителей. Об этом стало известно накануне от президента французской федерации тенниса, передает zakon.kz.

По информации sportbusiness, Бернар Джудичелли сообщил о планах разрешить допуск зрителей на игры "Ролан Гарроса".

В нынешних условиях мы полностью осознаем привилегию возможности организовывать Ролан-Гаррос в его обычной форме. Тем более что проведение квалификаций также будет участвовать в финансовой поддержке категории игроков и профессиональных игроков, пострадавших от этого беспрецедентного кризиса. Турнира без зрителей точно не будет. Пока окончательного решения о количестве зрителей нет, оно будет принято совместно с государственными органами. БПФ заявило, что работает с французскими властями, чтобы определить меры, необходимые для безопасного доступа болельщиков, - сказал глава французской федерации тенниса.

Турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" теперь будет проходить с 27 сентября по 11 октября. Ранее он был перенесен с первоначальных дат в конце мая на 20 сентября - 4 октября.

На данный момент календари ATP Tour и WTA Tour претерпели серьезные изменения в связи с вынужденным перерывом в теннисных соревнованиях из-за эпидемии коронавируса. Это создает больше пространства между началом Ролан Гарроса и окончанием другого турнира Большого шлема - Открытого чемпионата США US Open (13 сентября - 27 сентября). Это также позволяет французскому турниру проводить отборочный турнир, начинающийся 21 сентября, давая игрокам с более низким рейтингом возможность конкурировать за столь необходимый доход.

Напомним, организаторы US Open подтвердил на этой неделе, что он пройдет за закрытыми дверями и не будет иметь отборочного соревнования.


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