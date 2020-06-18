Во Франции хотят разрешить пускать зрителей на спорт

Сейчас обсуждается, как сделать это безопасно.

Открытый чемпионат Франции по теннису "Ролан Гаррос" не будут закрывать от зрителей. Об этом стало известно накануне от президента французской федерации тенниса, передает zakon.kz.

По информации sportbusiness, Бернар Джудичелли сообщил о планах разрешить допуск зрителей на игры "Ролан Гарроса".

В нынешних условиях мы полностью осознаем привилегию возможности организовывать Ролан-Гаррос в его обычной форме. Тем более что проведение квалификаций также будет участвовать в финансовой поддержке категории игроков и профессиональных игроков, пострадавших от этого беспрецедентного кризиса. Турнира без зрителей точно не будет. Пока окончательного решения о количестве зрителей нет, оно будет принято совместно с государственными органами. БПФ заявило, что работает с французскими властями, чтобы определить меры, необходимые для безопасного доступа болельщиков, - сказал глава французской федерации тенниса.

Турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" теперь будет проходить с 27 сентября по 11 октября. Ранее он был перенесен с первоначальных дат в конце мая на 20 сентября - 4 октября.

На данный момент календари ATP Tour и WTA Tour претерпели серьезные изменения в связи с вынужденным перерывом в теннисных соревнованиях из-за эпидемии коронавируса. Это создает больше пространства между началом Ролан Гарроса и окончанием другого турнира Большого шлема - Открытого чемпионата США US Open (13 сентября - 27 сентября). Это также позволяет французскому турниру проводить отборочный турнир, начинающийся 21 сентября, давая игрокам с более низким рейтингом возможность конкурировать за столь необходимый доход.

Напомним, организаторы US Open подтвердил на этой неделе, что он пройдет за закрытыми дверями и не будет иметь отборочного соревнования.

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