В Нур-Султане девушку изнасиловали четверо мужчин. В полиции не объяснили, почему дело прекратили

С решением о прекращении согласилась прокуратура.

В начале июня стало известно, что уголовное дело об изнасиловании девушки четырьмя мужчинами в Нур-Султане прекратили за отсутствием состава преступления. В полиции столицы не разъяснили, почему дело закрыли, передает zakon.kz.

25 мая фонд "НеМолчиKZ" сообщил, что летом прошлого года четверо мужчин изнасиловали 17-летнюю девушку. Она является инвалидом II группы и имеет небольшое интеллектуальное отставание. В фонде задавались вопросом, почему полиция не задержала никого из подозреваемых.

В начале июня стало известно, что дело и вовсе прекратили за отсутствием состава преступления.

Редакция zakon.kz обратилась в полицию Нур-Султана со следующими вопросами:

1. Разъясните, почему дело закрыли?

2. Значит ли это, что по версии следствия девушку никто не насиловал и все было обоюдно?

3. Будут ли приняты меры в отношении девушки за ложные показания?

В полиции ответили, что по делу были проведены все следственные действия с участием потерпевшей и подозреваемых. Были назначены все необходимые экспертизы.

В пресс-службе полиции напомнили, что дело прекратили за отсутствием состава преступления и с решением о прекращении согласилась прокуратура.

Из-за чего дело все-таки прекратили разъяснять не стали, сославшись на 201 статью уголовно-процессуального кодекса, согласно которой данные расследования разглашать нельзя.

Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц, - говорится в ответе на запрос.

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