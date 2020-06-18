Пасли скот, ухаживали: рабовладельцев вычислили в Казахстане

Одна из потерпевших помещена в кризисный центр.

В Казахстане проведена широкомасштабная операция "STOP трафик". Полицейскими было выявлено более 50 преступлений, связанных с торговлей людьми, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, gолицейскими Западно-Казахстанской области установлен факт лишения свободы, где глава крестьянского хозяйства в течение семи месяцев принуждал к труду 43-летнего мужчину, который по 18 часов в день пас скот и ухаживал за ним.

Подозреваемый удерживал его под давлением выдуманного долга, за непослушание наказывал. По факту незаконного лишения свободы с целью эксплуатации проводится досудебное расследование (ст.126 УК).

Кроме того, сотрудниками полиции установлен и доставлен в полицию житель Актюбинской области, который применения угрозу физического насилия эксплуатировал 49-летнюю женщину, которая работала у него по хозяйству, готовила еду, зимой пасла скот.

Потерпевшая помещена в кризисный центр для жертв бытового насилия и торговли людьми, где получает помощь. По данному факту полицейскими проводится досудебное расследование по ст.128 УК РК "Торговля людьми".

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