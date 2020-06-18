"Домашние выходные" устроят жителям Нур-Султана

С 20-21 июня в столице будут работать только продовольственные магазины у дома.

Сегодня, 18 июня, Межведомственная комиссия (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции приняла решение ужесточить карантинные меры в выходные дни 20-21 июня. В акимате Нур-Султана рассказали о том, какие будут приняты меры, передает zakon.kz.

С 20-21 июня в столице будут работать только продовольственные магазины у дома, сообщили в пресс-службе акима столицы. График работы с 10 до 17 часов. В выходные дни будет приостановлена деятельность всех ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров/магазинов.

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Учитывая, что в городе сейчас два очага - это семейные и коллективные - было принято решение внедрить в городе "домашние выходные". Сейчас нам, врачам, необходимо снизить темпы заражения и разорвать цепочку. Иначе инфекция начинает набирать обороты. Работать будут только те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города и продмагазины у дома. Даже рынки будут закрыты. Горожане должны до субботы купить необходимые продукты. Но не должно быть ажиотажа, так как в продмагазинах у дома есть все необходимое. Людям необходимо в эти дни сидеть дома. Не выходить из дома без надобности, - сказала главный санврач города Жанна Пралиева.

20-21 июня разрешается работа аптек и объектов общественного питания на открытом воздухе в уличном формате (летники). С учетом соблюдения строгих санитарных норм.

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