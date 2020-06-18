В Костанайской области на один современный стадион станет больше

Спортивный объект рассчитан на 2500 посадочных мест, ремонт будет завершен за 4 месяца.

В Камыстинском районе в рамках проекта "Аул ел бесігі" начат ремонт стадиона "Юность" отвечать он будет всем современным требованиям. На эти цели выделено 540 млн тенге передает zakon.kz.

Спортивный объект рассчитан на 2500 посадочных мест, ремонт будет завершен за 4 месяца.

По нормативам ремонт начался 1 апреля и завершится 1 августа, - уточнил исполняющий обязанности руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Камыстинского района Куандык Халыков. - Подрядчиком является ТОО "Елена Д". По проекту здесь предусмотрено искусственное покрытие футбольного поля, установка на волейбольной, баскетбольной площадках и беговых дорожках специального покрытия из резиновой крошки. Будет также заменен фасад административного здания на современный стиль.

Для жителей района ремонт стадиона событие долгожданное и радостное, к слову капитальной реконструкции здесь не было с момента постройки - 1986 года. После ввода в эксплуатацию заниматься спортом здесь сможет каждый желающий.

Сейчас ремонтные работы на стадионе в самом разгаре, нашли здесь работу и местные жители по программе "Дорожная карта занятости 2020".

При плане 4 человека, трудоустроили 10, - уточнил директор районного Центра занятости Нурлан Искаков.

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