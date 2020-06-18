Зеленый базар в Алматы закрыт на месяц

Также наложен штраф.

Главный санитарный врач Алматы сообщил о закрытии зеленого базара на месяц, сообщает zakon.kz.

По словам Жандарбека Бекшина, в городе отмечается рост заболеваемости за счет самообращений граждан и формирования очагов в организациях.

Примером может служить кондитерская фабрика "Рахат", которая добровольно закрылась на 2 недели. Следующим примером может быть "Зеленый базар", который решением суда закрыт на месяц. И за невыполнение предписаний и требований санитарно-эпидемиологической службы, которые были высказаны при мониторинговом визите от городского акимата с участием четырех ведомств наложен штраф - 1 млн 727 тысячи тенге, - отметил он.

Бекшин уточнил, что важнейшей задачей является принятие мер.

Необходимо, чтобы организации понимали, что самое главное - здоровье, - заключил врач.

Ранее сообщалось, что количество зараженных работников базара составляет 20 человек. Случаев заболевания из числа продавцов не зарегистрировано. Один из сотрудников организационного отдела Администрации рынка скончался.

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