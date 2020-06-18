Медеу, Шымбулак и набережные закроют в Алматы на выходные

Также ограничат посещение парков, скверов, прогулочных улиц.

На брифинге об усилении карантинных мер в выходные дни главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подробно остановился на объектах, которые не будут функционировать 20-21 июня, передает zakon.kz.

Спикер сообщил, что с 3 июня регистрация заболеваемости коронавирусом в городе удвоилась. Наполняемость коек в инфекционных стационарах возросла до 90%. При этом госпитализация продолжается, так как на место выписанных ложатся новые больные. Поэтому требуются меры по недопущению дальнейшего распространения инфекции. На заседании комиссии

На заседании комиссии по недопущению распространения инфекции в Алматы было принято решение о дополнительных карантинные мерах. В частности, в выходные дни - суббота и воскресенье, 20-21 июня.

Так, по словам Бекшина, будут остановлена работа крупных объектов: торговые сети, продовольственные и непродовольственные рынки, ТРЦ, ТД, фитнес-центры. Также будет приостановлена работа объектов общественного питания, за исключением летников, но с соблюдением санитарных норм.

Будет остановлена работа финансового сектора, офисов банков второго уровня, бизнес-центров, ЦОНов.

В эти выходные приостановит работу общественный транспорт.

Помимо этого будет ограничено посещение мест массового скопления, в том числе часто посещаемых улиц для прогулок, парков, скверов, площадей, детские площадки.

Также ограничат посещение туристических мест: Медеу, Кок-Тобе, Шымбулак, набережные на Сайране, Есентае, Теренкур и другие.

На период закрытия на всех объектах рекомендуется провести дезинфекционые работы.

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