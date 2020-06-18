Почти 500 медработников умерли от коронавируса в России
В целом, на текущий момент эта болезнь унесла в РФ жизни 7,5 тыс. человек.
Фото : ucpnz.co.nz18 июня 2020, 16:43
В России почти 500 медиков умерли из-за коронавируса. Об этом глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила во время онлайн-конференции, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
На сегодня мы констатируем, что эпидемия пока не закончилась. Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли 489 (человек) – это медицинские работники, – сообщила Самойлова на онлайн-конференции "Безoпасность медицинских работников. Проблемы, анализ и решения".
По ее словам, изначально страна не была в полной мере готова столкнуться с эпидемией, в частности, было мало средств индивидуальной защиты.
Мобилизация была серьезной. Если говорить честно, то на старте были замечания, были какие-то недочеты, но на сегодняшний день выстроено все более-менее планомерно. На сегодняшний день мы практически не получаем жалоб, что медицинские работники не обеспечены средствами индивидуальной зашиты или не проходят тестирование, - добавила Алла Самойлова.
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