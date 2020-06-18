Шахтеры и металлурги Карагандинской области желают быстрого выздоровления Елбасы

Также рабочие поблагодарили Елбасы, что в трудный и непростой период он выступил с инициативой создания фонда Birgemiz, который помогает казахстанцам справится с трудностями карантина.

Фото : Акорда

Со словами поддержки к Первому Президенту РК обратились металлурги и горняки "АрселорМиттал Темиртау", сообщает zakon.kz. Мы уверены – болезнь вскоре отступит, ведь не зря Ваше сердце и Ваш характер отливались в домне Казахстанской Магнитки. От всей души желаем Вас скорейшего выздоровления", - пишут работники компании "АрселорМиттал Темиртау. Также рабочие компании поблагодарили Елбасы, что в трудный и непростой период он выступил с инициативой создания фонда Birgemiz, который помогает казахстанцам справится с трудностями карантина.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке