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Шахтеры и металлурги Карагандинской области желают быстрого выздоровления Елбасы

Также рабочие поблагодарили Елбасы, что в трудный и непростой период он выступил с инициативой создания фонда Birgemiz, который помогает казахстанцам справится с трудностями карантина.

Фото : Акорда18 июня 2020, 16:44

Со словами поддержки к Первому Президенту РК обратились металлурги и горняки "АрселорМиттал Темиртау", сообщает zakon.kz.

Мы уверены – болезнь вскоре отступит, ведь не зря Ваше сердце и Ваш характер отливались в домне Казахстанской Магнитки. От всей души желаем Вас скорейшего выздоровления", - пишут работники компании "АрселорМиттал Темиртау.

Также рабочие компании поблагодарили Елбасы, что в трудный и непростой период он выступил с инициативой создания фонда Birgemiz, который помогает казахстанцам справится с трудностями карантина.


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