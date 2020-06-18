Шахтеры и металлурги Карагандинской области желают быстрого выздоровления Елбасы
Также рабочие поблагодарили Елбасы, что в трудный и непростой период он выступил с инициативой создания фонда Birgemiz, который помогает казахстанцам справится с трудностями карантина.
Фото : Акорда18 июня 2020, 16:44
Со словами поддержки к Первому Президенту РК обратились металлурги и горняки "АрселорМиттал Темиртау", сообщает zakon.kz.
Мы уверены – болезнь вскоре отступит, ведь не зря Ваше сердце и Ваш характер отливались в домне Казахстанской Магнитки. От всей души желаем Вас скорейшего выздоровления", - пишут работники компании "АрселорМиттал Темиртау.
Также рабочие компании поблагодарили Елбасы, что в трудный и непростой период он выступил с инициативой создания фонда Birgemiz, который помогает казахстанцам справится с трудностями карантина.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5028098-aa4c541b998d59bf776a82bd31efcb19
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...