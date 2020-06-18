50% офисных работников попросили отправить работать удаленно в Алматы

Это связано с эпидемиологической ситуацией в городе.

Директор Палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаиков попросил предпринимателей отправить 50% офисных сотрудников работать дистанционно, передает zakon.kz.

С 22 июня, в понедельник мы всю работу начинаем в обычном режиме. Есть постановление главного санврача от 15 июня. В пункте 5, раздел 1 сказано, что офисные работники должны в случае, если количество сотрудников более 30 человек, 50% отправить на удаленную работу. Я хотел бы донести, что эта норма имеет правовую силу. Учитывая то положение, в котором мы сейчас находимся, обращаясь к предпринимателям, чьи сотрудники могут работать в удаленном режиме, не ссылаясь не только на выходные дни, данный факт тоже взять в учет, - сказал он.

Абильшаиков отметил, что если раньше коронавирусу были подвержены сотрудники полиции, медицинской службы, то теперь есть факты массового заражения на предприятиях.

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