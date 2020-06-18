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"Олимп" не будет проводить ПЦР-тесты на коронавирус в Нур-Султане и Алматы 19-21 июня

22 июня забор на ПЦР будет возобновлен.

Фото : inform.kz18 июня 2020, 17:02

Лаборатории "Олимп" в Нур-Султане и Алматы не будут делать анализы на коронавирус с 19 по 21 июня, сообщает zakon.kz.

В городах Алматы и Нур-Султан с 19 по 21 июня включительно, в лабораториях будут проводиться технические работы и забор на ПЦР анализ на коронавирус осуществляться не будет, - сообщили в лаборатории.

22 июня забор на ПЦР на коронавирус будет возобновлен.


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