"Олимп" не будет проводить ПЦР-тесты на коронавирус в Нур-Султане и Алматы 19-21 июня
22 июня забор на ПЦР будет возобновлен.
Фото : inform.kz18 июня 2020, 17:02
Лаборатории "Олимп" в Нур-Султане и Алматы не будут делать анализы на коронавирус с 19 по 21 июня, сообщает zakon.kz.
В городах Алматы и Нур-Султан с 19 по 21 июня включительно, в лабораториях будут проводиться технические работы и забор на ПЦР анализ на коронавирус осуществляться не будет, - сообщили в лаборатории.
22 июня забор на ПЦР на коронавирус будет возобновлен.
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