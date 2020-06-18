Что не закроют в Алматы на выходные

Продолжат работу магазины у дома, аптеки.

Руководитель Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин разъяснил, что закроется, а что будет работать в грядущие выходные 20-21 июня, передает zakon.kz.

Он пояснил, что основной принцип принятых решений об усилении ограничений на выходные дни заключается в запрете работы мест массового скопления людей.

Если в период ЧП не приостанавливали работу продовольственных магазинов, супермаркетов, потому что на тот период это было продиктовано необходимостью на тот период обеспечения населения продуктами на фоне возникшего ажиотажа. Сейчас в целом этот этап пройден. Сейчас на этих объектах в выходные дни наблюдается массовое скоплению людей. Люди массово выезжают за товарами, за продуктами. В этой связи принципиальная разница в том, что крупные объекты, и непродовольственные и продовольственные, включая и Магнум и магазины бытовой техники, крупные гипермаркеты, все будут закрыты. Подход в том, чтобы максимально людям рекомендовать в выходные дни находиться дома в этот период роста заболеваемости, - пояснил Оразалин.

По его словам, закрыты будут все виды рынков, в том числе строительные и автомобильные.

Продолжат работу магазины у дома, аптеки. Ограничения также не распространяются на такие услуги, как салоны красоты, СТО, автомойки, спа. То есть те места, которые были квалифицированы как с минимальным скоплением и пересечением единовременно посетителей.

Также будет разрешена доставка еды и товаров. Те объекты, которые будут закрыты, могут заниматься доставкой.

Будет разрешена работа летников, в том числе тех, которые примыкают к ТРЦ.

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