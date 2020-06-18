Будут ли каждые выходные закрывать все в Алматы, объяснил Бекшин

Все зависит от эпидемиологической ситуации.

20 и 21 июня большинство объектов, включая продуктовые супермаркеты будут закрыты, не будет работать общественный транспорт. Для чего это сделано, и будут ли вводиться такие же ограничения на все последующие выходные, рассказал в ходе онлайн-брифинга главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

На сегодня мы отслеживаем ситуацию, прогнозируем, если заболеваемость будет продолжаться на уровне более 7% ежедневного прироста заболевших, то конечно, эти дополнительные карантинные меры, возможно, могут продлеваться, - сообщил Бекшин.

По его словам, на сегодня в Алматы заболеваемость ниже 5%.

Наша задача – не только удержаться на этих позициях, но и снизить ежедневный прирост заболеваемости до показателей менее 1%. - сказал главный санврач.

Он также ответил на вопрос, кто будет контролировать соблюдение жесткого карантина 20 и 21 июня в мегаполисе.

Соблюдение введенных ограничительных мероприятий в местах скопления людей, к которым относятся скверы, парки, набережные, спортивные площадки, возложено на Департамент полиции. Есть патрульно-постовые службы, которые патрулируют, они будут вести контроль. Меры будут носить сначала предупредительный характер, но если отдельные граждане не будут слушать, в отношении них будут приниматься меры за нарушение общественного порядка, - заявил Бекшин.

Альберт Ахметов

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