Установят ли снова блокпосты в Алматы?

Мы должны снизить заболеваемость.

Жандарбек Бекшин на брифинге ответил о планах по ограничению въезда/выезда в Алматы и за его пределы, сообщает zakon.kz.

Главный санитарный врач города отметил, что самое главное - оградить население от болезни.

Наиболее жесткие меры принимаются при увеличении ежедневного прироста заболеваемости более 7 %. У нас практически 10 дней заболеваемость находится в районе 5%, но при этом растет число бессимптомных случаев. В связи с этим, наполняемость коечного фонда растет. Сейчас занято 95%. Мы должны снизить заболеваемость, чтобы обеспечить граждан квалифицированной и качественной медпомощью. Наша задача - оградить население, защитить здоровье граждан, предупредить дальнейшее распространение инфекции, - сказал он.

Также Бекшин добавил, что соблюдение введенных ограничительных мероприятий в местах скопления людей, к которым относятся скверы, парки, набережные, спортивные площадки, возложено на Департамент полиции.

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