С начала июня количество бессимптомных больных КВИ превысило 6 тыс. человек
Наиболее высокий рост отмечается в Акимолинской, Туркестанской, Павлодарской, Костанайская областях и Нур-Султан.
Фото : Depositphotos18 июня 2020, 17:22
С 3 июня количество бессимптомных больных коронавирусной инфекцией превысило 6 тыс. человек, сообщила на брифинге в СЦК исполняющий обязанности министра здравоохранения Лязат Актаева, передает корреспондент zakon.kz.
В стране на сегодня зарегистрировано 15 877 случаев коронавирусной инфекции, плюс с 3 июня ведется отдельный учет бессимптомных случаев. За этот период зарегистрировано 6 831 бессимптомных пациентов, — сообщила Актаева.
По ее словам, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 335 новых случаев, прирост составил 2,2 %.
В целом по 15 регионам отмечается рост заболеваемости. Наиболее высокий рост отмечается в Акимолинской, Туркестанской, Павлодарской, Костанайская областях и Нур-Султан, — уточнила исполняющий обязанности министра.
Она добавила, что за период эпидемии умерло 97 больных, выписано с выздоровлением 9 902 больных, за сутки выписано 255 пациентов.
Продолжают лечение 12 709 человек, в том числе 237 детей. Они в удовлетворительном состоянии. В отделениях реанимации находятся 125 человек, — заключила Актаева.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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