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Мамин пожелал скорейшего выздоровления Назарбаеву

С особым чувством сопереживания восприняли эту информацию - Мамин.

Фото : ПМ18 июня 2020, 17:22

Премьер-Министр РК Аскар Мамин пожелал скорейшего выздоровления Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву, сообщает zakon.kz.

С особым чувством сопереживания и сопричастности восприняли результаты теста на коронавирусную инфекцию нашего Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. От себя лично и всех членов правительства желаю Елбасы Нурсултану Абишевичу скорейшего выздоровления и долгих лет созидательной деятельности на благо независимого Казахстана. К счастью, Нурсултан Абишевич чувствует себя хорошо и с присущей ему бодростью духа продолжает работать дистанционно, - говорится сообщении, опубликованном на сайте главы правительства.

Сегодня стало известно, что у Елбасы выявили коронавирус.


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