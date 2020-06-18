Мамин пожелал скорейшего выздоровления Назарбаеву
С особым чувством сопереживания восприняли эту информацию - Мамин.
Фото : ПМ18 июня 2020, 17:22
Премьер-Министр РК Аскар Мамин пожелал скорейшего выздоровления Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву, сообщает zakon.kz.
С особым чувством сопереживания и сопричастности восприняли результаты теста на коронавирусную инфекцию нашего Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. От себя лично и всех членов правительства желаю Елбасы Нурсултану Абишевичу скорейшего выздоровления и долгих лет созидательной деятельности на благо независимого Казахстана. К счастью, Нурсултан Абишевич чувствует себя хорошо и с присущей ему бодростью духа продолжает работать дистанционно, - говорится сообщении, опубликованном на сайте главы правительства.
Сегодня стало известно, что у Елбасы выявили коронавирус.
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