В столице занято 90% больничных коек для пациентов с COVID-19

За последние дни, количество инфекционных коек увеличено на 9,7%, провизорных – на 23%.

В Нур-Султане занято 90% больничных коек предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр здравоохранения Лязат Актаева, передает корреспондент zakon.kz.

Всего в стране развернуто 36 684 коек, из них инфекционных 8 169, провизорных 8069 и карантинных – 20 446. То есть резерв достаточный есть, и за последние дни, количество инфекционных коек увеличено на 9,7%, провизорных – на 23%.

При этом, инфекционные провизорные койки, по мере роста заболеваемости, за счет перепрофилиризации других коек, ограничений плановых операций, разворачиваются инфекционные и провизорные койки. Дефицита в регионах нет, занятость койки только в Нур-Султане остается достаточно высокой, порядка 90%, но за счет вовлечения республиканских медицинских организаций необходимое число коек будет для городского населения обеспечено, - сообщила она.

Кроме того, она напомнила, что теперь медики госпитализируют не всех больных COVID-19. Лечение в стационаре проходят только пациенты со средней либо тяжелой формой заболевания. В случае если пациент бессимптомный, или же у него легкая форма течения болезни – его оставляют дома под дистанционным медицинским наблюдением.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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