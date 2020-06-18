Кто относится к бессимптомным и симптомным пациентам, объяснили в Минздраве

Пациенты с симптомами интоксикации должны находиться на стационарном лечении, остальные – дома.

И.о. министра здравоохранения Лязат Актаева на брифинге в СЦК объяснил, какие пациенты относятся к бессимптомным, а какие симптомы у заболевших коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.

Пациенты делятся на бессимптомные, то есть отсутствие каких-либо клинических проявлений и симптомные. Те пациенты, которые не имеют каких-либо клинических проявлений с положительным ПЦР-тестом, пациенты с легкой степенью тяжести находятся на амбулаторном лечении, под контролем врача первичной медикаментозной помощи. Для населения необходимо понимание, какие случаи коронавируса относятся к легкой степени тяжести, - сказала Актаева.

По ее словам, основными критериями является - отсутствие затрудненного дыхания.

Число дыхательных движений менее 24 в минуту. Температура - нормальная или ниже 38 градусов. Могут наблюдаться легче катаральные явления такие как, покраснения горла, першение в горле, заложенность носа, незначительный кашель. Пульс будет находиться в пределах 60 - 80 ударов в минуту, - уточнила она.

Но если у пациента наблюдается симптомы интоксикации, в виде головной боли, мышечной боли, ломоты в теле, температура выше 38 градусов, нарушение дыхания, в части появляется одышка при каких-либо физических нагрузках или в покое, то это говорит о тяжести коронавирусной инфекции.

Такие пациенты должны находиться на стационарном лечении, - заключила и.о. министра.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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