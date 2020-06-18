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Актаева объяснила количество летальных случаев в период эпидемии COVID-19

Часть смертельных фактов были от других основных заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, онкологические заболевания, где КВИ была диагностирована и явилась сопутствующей патологией.

Фото : zakon.kz18 июня 2020, 17:50

Всего за период эпидемии коронавирусной инфекции в стране умерло более 150 человек, сообщила на брифинге в СЦК исполняющий обязанности министра здравоохранения Лязат Актаева, передает корреспондент zakon.kz.

От коронавируса в стране умерло 97 пациентов. Это случаи, где КВИ явилась непосредственной причиной смерти. Вместе с тем, есть 54 случая смерти от других основных заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, онкологические заболевания, где КВИ была диагностирована и явилась сопутствующей патологией и не повлияла на неблагоприятный исход, — сообщила Актаева.

По ее словам, каждый летальный случай обязательно анализируется комиссией по изучению летальных исходов при управлении здравоохранения регионов, куда привлекаются профильные специалисты, сотрудники профессорско-преподавательский состав медвузов, сотрудники комитета контроля качества.

Путем анализа медицинской документации, эпидемилогических данных, они делают вывод имел ли в каждом конкретном случае влияние КВИ на исход, — добавила исполняющий обязанности главы Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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