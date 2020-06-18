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Аким Кербулакского района Алматинской области заболел коронавирусом 

Работа районного акимата будет продолжена заместителями.

Фото : ognialatau.kz18 июня 2020, 17:57

Аким Кербулакского района Алматинской области Махаббат Бигельдиев заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Он вчера сдавал тест на КВИ. Сегодня вышли результаты, которые показали наличие вируса в организме, - сообщили в акимате области.

Он будет проходить лечение согласно протоколу.

Работа районного акимата будет продолжена заместителями.


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