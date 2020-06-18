Аким Кербулакского района Алматинской области заболел коронавирусом
Работа районного акимата будет продолжена заместителями.
Фото : ognialatau.kz18 июня 2020, 17:57
Аким Кербулакского района Алматинской области Махаббат Бигельдиев заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz.
Он вчера сдавал тест на КВИ. Сегодня вышли результаты, которые показали наличие вируса в организме, - сообщили в акимате области.
Он будет проходить лечение согласно протоколу.
Работа районного акимата будет продолжена заместителями.
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