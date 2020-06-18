Более миллиона ПЦР-тестов на коронавирус закупит Казахстан

Свыше 390 тыс. тестов есть в стране на данный момент.

И.о. министра здравоохранения Лязат Актаева на брифинге в СЦК сообщила, что в ближайшие 10 дней в Казахстане собираются закупить 1,2 млн 200 ПЦР-тестов для выявления зараженных коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.

По количеству тестов, которые есть в наличии, свыше 390 тыс. тестов есть. На два города Нур-Султан и Алматы есть порядка 200 тыс. тестов. Если в день мы будет расширять число тестировании, если сейчас идет около 28 тыс. тестов, то в сутки доведем до 30 тыс. тестов во исполнении поручения главы государства о необходимости расширения тестирования. Сегодня состоялась межведомственная комиссия под председательством премьер-министра, где также акимам областей и городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент были даны поручения о развертывании дополнительных ПЦР лаборатории в медицинских организации, то есть при наличии имеющейся инфраструктуры сделать доступной лабораторную диагностику. В течении следующих 10 дней будет проведен закуп 1 млн 200 тыс. ПЦР тестов, - сказала Актаева.

При этом она уточнила, что сеть лабораторий "Олимп", во- первых, проводят исследования целевым группам, определенным постановлением главного санитарного врача на договорной основе с медицинскими организациями, которые возмещают проведение данного тестирования, в рамках гарантированной бесплатной медицинской помощи или ОСМС.

Наряду с этим идет платное тестирование населения. Здесь важно, что в приоритетном порядке должны тестироваться те, кто имеет непосредственно клинические и эпидемиологические показания для данного тестирования. Лаборатория говорит о том, что они работают над увеличением объема, в частности в г. Нур-Султан примут в течении 10 дней, доукомплектуются и увеличат еще мощность лабораторной диагностики, - заключила и.о. министра.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!