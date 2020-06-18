Состояние здоровья Биртанова остается прежним
Он находится в больнице и получает лечение.
Фото : Pixabay18 июня 2020, 18:05
Временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Казахстана - вице-министр Лязат Актаева рассказала о состоянии здоровья Елжана Биртанова, передает корреспондент zakon.kz.
Елжан Амантаевич получает стационарное лечение. Состояние средней степени тяжести. Лечение получает согласно одобренному клиническому протоколу. Мы все желаем Елжану Амантаевичу выздоровления, - сказала Лязат Акаева на брифинге в СЦК.
Глава Минздрава сообщил о заражении коронавирусной инфекцией 14 июня. В настоящее время он находится в инфекционной больнице.
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