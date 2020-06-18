Металлурги желают Елбасы выздоровления

Каждое дело требует времени и терпения.

Фото : Facebook

Алибек Алпыспаев, депутат фракций партии Nur Otan от лица всех металлургов пожелал Елбасы скорейшего выздоровления, сообщает zakon.kz. Дорогие друзья, из новостей стало известно что положительный результат на анализ по коронавирусу показал у нашего уважаемого Елбасы, Первого Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева.

В связи с чем, хочу пожелать ему от наших металлургов с его трудовой родины и от себя лично скорейшего восстановления сил и здоровья! Жаратқан Алла дертіне шипа берсін! И конечно же, здоровья и терпения всем гражданам страны, кого этот недуг так же не обошел стороной! Здесь, для нас производственников, несмотря на все сложности, вытекающие в условиях глобализации, роль и личность Нурсултана Абишевича в поэтапном развитии и становлении современного Казахстана на "осколках" постсоветского пространства за время его "президентства", очень велика и незыблема. Уважаю и ценю всех, друзья. Но кто знает, тот понимает, что не все делается сразу и быстро. Каждое дело требует времени и терпения. Еще раз желаю выздоровления нашему Елбасы и всем, кто лечится. Желаю сил и терпения нашему Президенту РК К.К.Токаеву в реализации задач преемственности стратегического курса по построению сильного, мобильного и слышащего государства! - написал он на своей станице в Facebook.

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